Российская вакцина "Спутник V" противопоказана людям с главной группы риска - эксперт

"Надо понимать, что сейчас используемая и вводимая в практику вакцина "Спутник V" показана людям от 18 до 60 лет. И удивительным образом, тех людей, которые действительно находятся в группе риска, а именно для людей, которым свыше 60 лет, она противопоказана. Это удивительно. Та же вакцина, если посмотрите на то, что происходит в США, то Pfizer, которая одобрена, в первую очередь её будут применять для медиков и для обитателей домов престарелых", - отметил он.

Напомним, эпидемиолог Михаил Фаворов рассказал, что украинский кандидат в вакцины готов к производству - очередь за поддержкой государства. Он также отметил, что украинский кандидат в вакцины может дать иммунный ответ, превосходящий существующие на данный момент вакцины.