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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 59567 просмотра

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Российская вакцина "Спутник V" противопоказана людям с главной группы риска - эксперт

Киев • УНН

 • 25416 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Российская вакцина "Спутник V" показана возрастной группе от 18 до 60 лет. Для главной возрастной группы риска - людей, которые старше 60 лет - эта вакцина противопоказана. В отличие от той же Pfizer, которой вакцинируют очень пожилых людей в домах престарелых. Об этом в интервью проекту "Центральный вайб" рассказал молекулярный биолог и профессор университета Ратгерса (США) Константин Северинов, сообщает УНН.

Российская вакцина "Спутник V" противопоказана людям с главной группы риска - эксперт

"Надо понимать, что сейчас используемая и вводимая в практику вакцина "Спутник V" показана людям от 18 до 60 лет. И удивительным образом, тех людей, которые действительно находятся в группе риска, а именно для людей, которым свыше 60 лет, она противопоказана. Это удивительно. Та же вакцина, если посмотрите на то, что происходит в США, то Pfizer, которая одобрена, в первую очередь её будут применять для медиков и для обитателей домов престарелых", - отметил он.

Напомним, эпидемиолог Михаил Фаворов рассказал, что украинский кандидат в вакцины готов к производству - очередь за поддержкой государства. Он также отметил, что украинский кандидат в вакцины может дать иммунный ответ, превосходящий существующие на данный момент вакцины.

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