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Російська сторона СЦКК не дає гарантій режиму "тиші" для ремонту водогону до Торецька - П.Жебрівський

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Російська сторона у Спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню шостий день відмовляється надавати гарантії режиму "тиші" на ділянці у районі Торецька для можливості відремонтувати водогін до міста. Про це повідомив голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Російська сторона СЦКК не дає гарантій режиму "тиші" для ремонту водогону до Торецька - П.Жебрівський

"Російські бойовики й далі не дають гарантій режиму тиші та можливості відремонтувати водогін до Торецька. У “сірій зоні” нам потрібно відремонтувати пошкоджену вибухами ділянку 900-міліметрової труби. Насправді, нам потрібно 2-3 дні, щоб замінити пошкоджену ділянку", - повідомив П.Жебрівський.

З його слів, усе необхідне в української сторони є і вона готова в будь-який момент приступити до роботи.

"Однак російська сторона у Спільному координаційному центрі з припинення вогню, яку очолює російський генерал Романчук, шостий день відмовляється надавати гарантії припинення вогню на цій ділянці, щоб з того боку не обстрілювали ремонтників. Російська позиція тут очевидна - вони навмисне затягують із гарантіями режиму тиші, щоб якомога більше напакостити нам. Їх, насправді, найбільше цікавить погіршення ситуації на нашому боці. Абсолютно фашистські методи росіян", - зазначив голова Донецької ВЦА.

Він також зазначив, що до Торецька щодня підвозиться 260-300 тон води, працює 18 водовозів. "Якщо все буде за планом, сьогодні відкриємо в Торецьку школи і дитсадки. Тому що водою вони вже забезпечені", - додав він.

"Без опалення сьогодні залишається 35 будинків, де проживає 2356 людей. Хоча тут проблема в тому, що ми заповнюємо тепломережу водою, але люди самовільно відбирають теплу воду з труб і, таким чином, виводять з ладу системи опалення.
Сьогодні збираю нараду в Торецьку, у тому числі і з військовими, будемо визначатися що далі робити", - підсумував П.Жебрівський.

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