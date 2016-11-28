Российская сторона СЦКК не гарантирует режима "тишины" для ремонта водопровода в Торецке - П.Жебривский

"Российские боевики и дальше не дают гарантий режима тишины и возможности отремонтировать водопровод в Торецке. В "серой зоне" нам нужно отремонтировать поврежденный взрывами участок 900-миллиметровой трубы. На самом деле, нам нужно 2-3 дня, чтобы заменить поврежденный участок", - сообщил П.Жебривский.

По его словам, все необходимое у украинской стороны есть и она готова в любой момент приступить к работе.

"Однако российская сторона в Совместном координационном центре по прекращению огня, которую возглавляет российский генерал Романчук, шестой день отказывается предоставлять гарантии прекращения огня на этом участке, чтобы с той стороны не обстреливали ремонтников. Российская позиция здесь очевидна - они умышленно затягивают с гарантиями режима тишины, чтобы как можно больше напакостить нам. Их, на самом деле, больше всего интересует ухудшение ситуации на нашей стороне. Абсолютно фашистские методы россиян", - отметил председатель Донецкой ВГА.

Он также отметил, что в Торецке ежедневно подвозится 260-300 тонн воды, работает 18 водовозов. "Если все будет по плану, сегодня откроем в Торецке школы и детсады. Потому что водой они уже обеспечены", - добавил он.

"Без отопления сегодня остается 35 домов, где проживает 2356 человек. Хотя здесь проблема в том, что мы заполняем теплосеть водой, но люди самовольно отбирают теплую воду из труб и, таким образом, выводят из строя системы отопления.

Сегодня собираю совещание в Торецке, в том числе и с военными, будем определяться что дальше делать", - подытожил П.Жебривский.