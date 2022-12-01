росії потрібні не переговори, а оперативна пауза: Подоляк відповів на заяви лаврова
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. росії потрібні не переговори, а оперативна пауза для відновлення ресурсів та укріплення на вже захоплених територіях України. Про це у Twitter написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, передає УНН.
Цитата
"Будь-яка ідея, озвучена суб’єктом лавровим, – дискредитація самої ідеї. рф не потрібні переговори. рф потрібна оперативна пауза для відновлення ресурсів, фіксація присутності на окупованих територіях, гарантія відсутності контрнаступів і юридичної відповідальності. Навіщо це Україні?" – написав Подоляк.
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Міністр закордонних справ країни-агресора сергій лавров заявив, що росія нібито ніколи не вимагала переговорів з Україною, але водночас завжди готова вислухати іншу сторону.