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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 32615 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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росії потрібні не переговори, а оперативна пауза: Подоляк відповів на заяви лаврова

росії потрібні не переговори, а оперативна пауза: Подоляк відповів на заяви лаврова

Київ • УНН

 • 683710 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. росії потрібні не переговори, а оперативна пауза для відновлення ресурсів та укріплення на вже захоплених територіях України. Про це у Twitter написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, передає УНН.

Цитата

"Будь-яка ідея, озвучена суб’єктом лавровим, – дискредитація самої ідеї. рф не потрібні переговори. рф потрібна оперативна пауза для відновлення ресурсів, фіксація присутності на окупованих територіях, гарантія відсутності контрнаступів і юридичної відповідальності. Навіщо це Україні?" – написав Подоляк.

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Міністр закордонних справ країни-агресора сергій лавров заявив, що росія нібито ніколи не вимагала переговорів з Україною, але водночас завжди готова вислухати іншу сторону.

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