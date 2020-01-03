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Росіянин намагався через Україну проїхати в ЄС на викраденому Lexus

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КИЇВ. 3 січня. УНН. Українські прикордонники затримали 50-річного громадянина РФ, який намагався в’їхати у Польщу на викраденому автомобілі Lexus. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби України.

"У міжнародному автомобільному пункті пропуску "Грушів", що на українсько-польському кордоні, військовослужбовці Львівського загону затримали іномарку, яка перебувала у міжнародному розшуку. Керував транспортним засобом 50-річний громадянин Російської Федерації, який прямував на виїзд з України", - сказано у повідомленні.

Правоохоронці з’ясували, що автомобіль Lexus 2012 року випуску української реєстрації був викрадений та перебував у розшуку з 2019 року, відповідно до бази даних "Інтерпол".

За цим фактом повідомлено чергового Укрбюро Інтерполу в Києві. Наразі іномарку передано співробітникам Національної поліції.

Зауважимо, що загалом у 2019 році прикордонники виявили понад 120 транспортних засобів, що були у розшуку, зокрема, по лінії Інтерполу.

Нагадаємо, у Харкові чоловіка вбили у власній квартирі та викрали його авто

Українські Національні Новини

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