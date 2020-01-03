Россиянин пытался через Украину проехать в ЕС на угнанном Lexus
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Украинские пограничники задержали 50-летнего гражданина РФ, который пытался въехать в Польшу на угнанном автомобиле Lexus. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.
"В международном автомобильном пункте пропуска "Грушев" на украинском-польской границе военнослужащие Львовского отряда задержали иномарку, которая находилась в международном розыске. Управлял транспортным средством 50-летний гражданин Российской Федерации, который следовал на выезд из Украины", - говорится в сообщении.
Правоохранители выяснили, что автомобиль Lexus 2012 года выпуска украинской регистрации был похищен и находился в розыске с 2019 года, в соответствии с базой данных "Интерпол".
По данному факту сообщено дежкрному Укрбюро Интерпола в Киеве. Сейчас иномарку передано сотрудникам Национальной полиции.
Отметим, что всего в 2019 году пограничники обнаружили более 120 транспортных средств, которые были в розыске, в частности, по линии Интерпола.
Напомним, в Харькове мужчину убили в собственной квартире и похитили его автомобиль.