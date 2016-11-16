Росія відмовилась брати участь в Римському статуті Міжнародного кримінального суду
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Президент Росії Володимир Путін підписав розпорядження, згідно з яким РФ відмовляється бути учасником Римського статуту Міжнародного кримінального суду, передає УНН з посиланням на офіційний портал правової інформації РФ.
"Прийняти пропозицію Мін'юсту Росії, узгоджену з МЗС Росії та іншими зацікавленими федеральними органами виконавчої влади, з Верховним Судом РФ, Генеральною прокуратурою РФ і Слідчим комітетом РФ, про направлення повідомлення генеральному секретареві ООН про намір РФ не ставати учасником Римського статуту Міжнародного кримінального суду", - йдеться в розпорядженні.
Крім того, В.Путін доручив МЗС РФ направити генеральному секретарю ООН відповідне повідомлення.
Розпорядження набирає чинності з дня його підписання.
Нагадаємо, Міжнародний криминільний суд прирівняв ситуацію на території Криму і Севастополя рівнозначна міжнародному збройному конфлікту між Україною і Російською Федерацією.
Як повідомляв УНН, Комітет Генасамблеї ООН схвалив резолюцію щодо окупованого українського Криму.