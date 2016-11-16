Росія відмовилась брати участь в Римському статуті Міжнародного кримінального суду

"Прийняти пропозицію Мін'юсту Росії, узгоджену з МЗС Росії та іншими зацікавленими федеральними органами виконавчої влади, з Верховним Судом РФ, Генеральною прокуратурою РФ і Слідчим комітетом РФ, про направлення повідомлення генеральному секретареві ООН про намір РФ не ставати учасником Римського статуту Міжнародного кримінального суду", - йдеться в розпорядженні.

Крім того, В.Путін доручив МЗС РФ направити генеральному секретарю ООН відповідне повідомлення.

Розпорядження набирає чинності з дня його підписання.

Нагадаємо, Міжнародний криминільний суд прирівняв ситуацію на території Криму і Севастополя рівнозначна міжнародному збройному конфлікту між Україною і Російською Федерацією.

Як повідомляв УНН, Комітет Генасамблеї ООН схвалив резолюцію щодо окупованого українського Криму.