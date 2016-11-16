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Россия отказалась участвовать в Римском статуте Международного уголовного суда

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КИЕВ. 16 ноября. УНН. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому РФ отказывается быть участником Римского статута Международного уголовного суда, передает УНН со ссылкой на официальный портал правовой информации РФ.

"Принять предложение Минюста России, согласованной с МИД России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, с Верховным Судом РФ, Генеральной прокуратурой РФ и Следственным комитетом РФ, о направлении уведомления генеральному секретарю ООН о намерении РФ не становиться участником Римского статута Международного уголовного суда", - говорится в распоряжении.

Кроме того, В.Путин поручил МИД РФ направить генеральному секретарю ООН соответствующее сообщение.

Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Напомним, Международный уголовный суд приравнял ситуацию на территории Крыма и Севастополя к международному вооруженному конфликту между Украиной и Российской Федерацией.

Как сообщал УНН, Комитет Генассамблеи ООН одобрил резолюцию по оккупированному украинскому Крыму.

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