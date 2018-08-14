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Росія видала всі дозволи на будівництво "Північного потоку -2"

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Компанія Nord Stream 2 AG, яка реалізує проект “Північний потік −2” отримала всі дозволи на будівництво газопроводу в Росії, передає УНН з посиланням на повідомлення компанії.

Росія видала всі дозволи на будівництво "Північного потоку -2"

“На сьогоднішній день отримано всі дозволи, необхідні для будівництва російської ділянки газопроводу “Північний потік — 2”, — сказано в повідомленні Nord Stream 2 AG.

Зокрема, 14 серпня компанія Nord Stream 2 AG отримала дозвіл на укладання підводної ділянки газопроводу в територіальному морі Російської Федерації.

Дозвіл видала Федеральна служба з нагляду у сфері природокористування РФ (Росприроднагляд). Його дія поширюється на ділянку газопроводу довжиною близько 114 кілометрів, що проходить по дну російського територіального моря.

Роботи планують розпочати найближчим часом.

Раніше також Міністерство будівництва та житлово-комунального господарства РФ видало дозвіл на будівництво газопроводу “Північний потік — 2” в Росії.

Як відзначили в компанії, це означає, що реалізація проекту “Північний потік — 2” йде за графіком.

Крім Росії, на даний момент отримані повні комплекти дозволів на будівництво газопроводу в Німеччині, Фінляндії та Швеції. Йде процес отримання дозволу в Данії.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель в суботу, 18 серпня, на переговорах, які пройдуть під Берліном, планують обговорити ситуацію з американськими санкціями, стан справ в Україні, в Сирії, проект газопроводу “Північний потік-2”.

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