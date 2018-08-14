Россия выдала все разрешения на строительство "Северного потока –2"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Компания Nord Stream 2 AG, которая реализует проект "Северный поток –2" получила все разрешения на строительство газопровода в России, передает УНН со ссылкой на сообщение компании.
“На сегодняшний день получены все разрешения, необходимые для строительства российского участка газопровода “Северный поток ‑ 2”, — сказано в сообщении Nord Stream 2 AG.
В частности, 14 августа компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на укладку подводного участка газопровода в территориальном море Российской Федерации.
Разрешение выдала Федеральная служба по надзору в сфере природопользования РФ (Росприроднадзор). Его действие распространяется на участок газопровода длиной около 114 километров, проходящий по дну российского территориального моря.
Работы планируют начать в ближайшее время.
Ранее также Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ выдало разрешение на строительство газопровода “Северный поток ‑ 2” в России.
Как отметили в компании, это означает, что реализация проекта “Северный поток ‑ 2” идет по графику.
Кроме России, на настоящий момент получены полные комплекты разрешений на строительство газопровода в Германии, Финляндии и Швеции. Идет процесс получения разрешения в Дании.
Напомним, президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в субботу, 18 августа, на переговорах, которые пройдут под Берлином, планируют обсудить ситуацию с американскими санкциями, положение дел в Украине, в Сирии, проект газопровода “Северный поток-2”.