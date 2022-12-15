росія вчергове обстріляла енергетичний об’єкт ДТЕК Енерго, його відключено від енергосистеми
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Сьогодні, 15 грудня, ворог здійснив черговий масований обстріл енергетичного підприємства ДТЕК Енерго. Про це УНН інформує з посиланням на Telegram-канал ДТЕК.
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За попередньою інформацією, постраждалих немає.
"Внаслідок обстрілу серйозно пошкоджено обладнання. Наразі підприємство повністю відключено від енергосистеми. Зупинка призвела до обмежень теплопостачання в регіоні", - йдеться в повідомленні.
Після закінчення обстрілів енергетики оперативно розпочали ліквідацію наслідків, зазначили в компанії.
Зазначимо, що у вересні-грудні енергетичні підприємства ДТЕК Енерго зазнали вже 19 терористичних атак росії. Внаслідок них 24 енергетики були поранені, 3 загинули.