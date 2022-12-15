Россия в очередной раз обстреляла энергетический объект ДТЭК Энерго, он отключен от энергосистемы

Детали

По предварительной информации, пострадавших нет.

"В результате обстрела серьезно повреждено оборудование. В настоящее время предприятие полностью отключено от энергосистемы. Остановка привела к ограничениям теплоснабжения в регионе", - говорится в сообщении.

После окончания обстрелов энергетики оперативно приступили к ликвидации последствий, отметили в компании.

Отметим, что в сентябре-декабре энергетические предприятия ДТЭК Энерго подверглись уже 19 террористическим атакам россии. В результате 24 энергетики были ранены, 3 погибли.