Россия в очередной раз обстреляла энергетический объект ДТЭК Энерго, он отключен от энергосистемы
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Сегодня, 15 декабря, враг совершил очередной массированный обстрел энергетического предприятия ДТЭК Энерго. Об этом УНН информирует со ссылкой на Telegram-канал ДТЭК.
Детали
По предварительной информации, пострадавших нет.
"В результате обстрела серьезно повреждено оборудование. В настоящее время предприятие полностью отключено от энергосистемы. Остановка привела к ограничениям теплоснабжения в регионе", - говорится в сообщении.
После окончания обстрелов энергетики оперативно приступили к ликвидации последствий, отметили в компании.
Отметим, что в сентябре-декабре энергетические предприятия ДТЭК Энерго подверглись уже 19 террористическим атакам россии. В результате 24 энергетики были ранены, 3 погибли.