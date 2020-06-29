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Росія спростувала витік радіації зі своїх АЕС, зафіксований в Скандинавії

Росія спростувала витік радіації зі своїх АЕС, зафіксований в Скандинавії

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 червня. УНН. Росія заявила, що її атомні електростанції працюють в штатному режимі, радіаційна обстановка на їх проммайданчиках в нормі, після повідомлення про витік радіоактивних речовин, зафіксованих над Скандинавією. Про це повідомили в концерні "Росенергоатом", передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Обидві станції працюють в штатному режимі, зауважень до роботи обладнання немає. Сумарні викиди ЛАЕС і КолАЕС по всіх нормованих ізотопах за вказаний період не перевищили контрольних значень. Інциденти, пов'язані з виходом радіонуклідів за встановлені бар'єри, відсутні. Радіаційна обстановка на промислових майданчиках обох АЕС, а також в районах їх розташування - як в червні, так і в даний час - без змін, на рівні, відповідному нормальній експлуатації енергоблоків, що не перевищує природних фонових значень", - повідомили в концерні.

В "Росенергоатомі" також відзначили, що ніяких пригод на Ленінградській і Кольській АЕС не зафіксовано.
Минулого тижня організації з контролю ядерної безпеки Фінляндії, Норвегії та Швеції виявили в атмосфері більше радіоактивних ізотопів, ніж зазвичай.

Нідерландське управління охорони здоров'я заявило, що згідно з їхніми аналізом, радіоактивні речовини рухалися у напрямку від західної частини Росії.

За їх словами, характер речовин може свідчити про пошкодження тепловиділяючого елемента ядерного реактора.

Як повідомляв УНН, в неділю, 28 червня, Організація Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань повідомила, що в деяких частинах Швеції, Фінляндії, Норвегії і Росії зафіксовано підвищений рівень радіації.

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