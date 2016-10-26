Росія підняла за тривогою ракетну бригаду з "Іскандерами"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Ракетна бригада, на озброєнні якої є оперативно-тактичні комплекси "Іскандер-М", піднята за навчальною тривогою в Оренбурзькій області на південному заході Росії. Про це повідомив помічник командувача військами центрального військового округу РФ, полковник Ярослав Рощупкін, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Ракетна бригада центрального військового округу, на озброєнні якої є комплекси "Іскандер-М", піднята за тривогою в Оренбурзькій області в рамках контрольної перевірки за підсумками 2016 навчального року", - сказав Я.Рощупкін.
За його словами, дивізіони здійснили марш на Тоцький полігон і приступили до виконання нормативів щодо обладнання стартових позицій, перевантаження ракет, прийому-передачі даних, а також відпрацювання протидії диверсійно-розвідувальним групам умовного противника.
"На завершальному етапі розрахунки проведуть електронні пуски балістичних ракет з базових таборів умовних незаконних збройних формувань", - зазначив російський офіцер.
Нагадаємо, Росія перекинула ракетні комплекси "Іскандер" у Калінінградську область, що межує з країнами НАТО.