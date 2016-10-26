Россия подняла по тревоге ракетную бригаду с "Искандерами"

"Ракетная бригада центрального военного округа, на вооружении которой есть комплексы "Искандер-М", поднята по тревоге в Оренбургской области в рамках контрольной проверки по итогам 2016 учебного года", - сказал Я.Рощупкин.

По его словам, дивизионы совершили марш на Тоцкий полигон и приступили к выполнению нормативов по оборудованию стартовых позиций, перегрузке ракет, приему-передаче данных, а также отработке противодействия диверсионно-разведывательным группам условного противника.

"На завершающем этапе расчеты проведут электронные пуски баллистических ракет с базовых лагерей условных незаконных вооруженных формирований", - отметил российский офицер.

Напомним, Россия перебросила ракетные комплексы "Искандер" в Калининградскую область, граничащую со странами НАТО.