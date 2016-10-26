Россия подняла по тревоге ракетную бригаду с "Искандерами"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Ракетную бригаду, на вооружении которой есть оперативно-тактические комплексы "Искандер-М", подняли по учебной тревоге в Оренбургской области на юго-западе России. Об этом сообщил помощник командующего войсками центрального военного округа РФ, полковник Ярослав Рощупкин, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Ракетная бригада центрального военного округа, на вооружении которой есть комплексы "Искандер-М", поднята по тревоге в Оренбургской области в рамках контрольной проверки по итогам 2016 учебного года", - сказал Я.Рощупкин.
По его словам, дивизионы совершили марш на Тоцкий полигон и приступили к выполнению нормативов по оборудованию стартовых позиций, перегрузке ракет, приему-передаче данных, а также отработке противодействия диверсионно-разведывательным группам условного противника.
"На завершающем этапе расчеты проведут электронные пуски баллистических ракет с базовых лагерей условных незаконных вооруженных формирований", - отметил российский офицер.
Напомним, Россия перебросила ракетные комплексы "Искандер" в Калининградскую область, граничащую со странами НАТО.