Росія облаштує військову інфраструктуру в Арктиці до 2020 року
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Фінансові можливості та існуючі плани Російської Федерації гарантовано забезпечать створення військової інфраструктури для захисту національних інтересів країни в Арктиці, передає УНН з посиланням на прес-службу міністерства оборони РФ.
"Кожен рік ми вводимо досить велику кількість об'єктів. В цьому році треба завершити роботи на частині островів. Великі плани на 2018 рік. Все це ми повинні завершити до 2020 року... Фінансові можливості Росії, плани країни гарантовано забезпечують створення такої інфраструктури на нашому Півночі", — заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу на селекторній нараді у Національному центрі управління обороною Російської Федерації.
Також він подякував усім, хто брав участь в роботі по створенню арктичної інфраструктури.
"Те, що зроблено і будівельниками, і командуванням Північного флоту, і Генеральним штабом — все це заслуговує найбільшого схвалення. Ми виконаємо всі плани по захисту наших кордонів, наших інтересів в Арктиці", - наголосив міністр оборони РФ.
Крім цього, С.Шойгу нагадав, що 1 квітня починається чергова призовна кампанія, яка триватиме до 15 липня. За його словами, на військову службу планується призвати 142 тис. осіб. Серед них — громадяни республіки Крим і Севастополя, які з весни 2017 року будуть проходити військову службу у всіх регіонах країни.
Очільник оборонного відомства РФ також зазначив, що торік військові країни взяли участь у 387 навчаннях різного рівня, в тому числі 13 міжнародних.
Як повідомляв УНН, американські вчені зафіксували рекордне потепління в Арктиці.
Раніше у Міноборони РФ анонсували плани щодо будівництва військових баз в Арктиці.