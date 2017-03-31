Россия обустроит военную инфраструктуру в Арктике до 2020 года
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Финансовые возможности и существующие планы Российской Федерации гарантированно обеспечат создание военной инфраструктуры для защиты национальных интересов страны в Арктике, передает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства обороны РФ.
"Каждый год мы вводим достаточно большое количество объектов. В этом году надо завершить работы на части островов. Большие планы на 2018 год. Все это мы должны завершить до 2020 года. Финансовые возможности России, планы страны гарантированно обеспечивают создание такой инфраструктуры на нашем Севере", - заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.
Также он поблагодарил всех, кто принимал участие в работе по созданию арктической инфраструктуры.
"То, что сделано и строителями, и командованием Северного флота, и Генеральным штабом - все это заслуживает большого одобрения. Мы выполним все планы по защите наших границ, наших интересов в Арктике", - подчеркнул министр обороны РФ.
Кроме этого, Шойгу напомнил, что 1 апреля начинается очередная призывная кампания, которая продлится до 15 июля. По его словам, на военную службу планируется призвать 142 тыс. чел. Среди них - граждане республики Крым и Севастополя, которые с весны 2017 года будут проходить военную службу во всех регионах страны.
Глава оборонного ведомства РФ также отметил, что в прошлом году военные страны приняли участие в 387 учениях различного уровня, в том числе 13 международных.
Как сообщал УНН, американские ученые зафиксировали рекордное потепление в Арктике.
Ранее в Минобороны РФ анонсировали планы по строительству военных баз в Арктике.