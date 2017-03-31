Россия обустроит военную инфраструктуру в Арктике до 2020 года

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 65908 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108267 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 166086 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121851 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119799 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114217 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105363 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107313 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103769 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157259 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Россия обустроит военную инфраструктуру в Арктике до 2020 года

Россия обустроит военную инфраструктуру в Арктике до 2020 года

Киев  •  УНН

 • 14078 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Финансовые возможности и существующие планы Российской Федерации гарантированно обеспечат создание военной инфраструктуры для защиты национальных интересов страны в Арктике, передает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства обороны РФ.

 

"Каждый год мы вводим достаточно большое количество объектов. В этом году надо завершить работы на части островов. Большие планы на 2018 год. Все это мы должны завершить до 2020 года. Финансовые возможности России, планы страны гарантированно обеспечивают создание такой инфраструктуры на нашем Севере", - заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

Также он поблагодарил всех, кто принимал участие в работе по созданию арктической инфраструктуры.

"То, что сделано и строителями, и командованием Северного флота, и Генеральным штабом - все это заслуживает большого одобрения. Мы выполним все планы по защите наших границ, наших интересов в Арктике", - подчеркнул министр обороны РФ.

Кроме этого, Шойгу напомнил, что 1 апреля начинается очередная призывная кампания, которая продлится до 15 июля. По его словам, на военную службу планируется призвать 142 тыс. чел. Среди них - граждане республики Крым и Севастополя, которые с весны 2017 года будут проходить военную службу во всех регионах страны.

Глава оборонного ведомства РФ также отметил, что в прошлом году военные страны приняли участие в 387 учениях различного уровня, в том числе 13 международных.

Как сообщал УНН, американские ученые зафиксировали рекордное потепление в Арктике.

Ранее в Минобороны РФ анонсировали планы по строительству военных баз в Арктике.

 

 

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