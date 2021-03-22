Росія не має права вирішувати, чи може Україна або Грузія стати членом НАТО - Столтенберг

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"Я не можу сказати від імені США, але я чекаю Держсекретаря Блінкена тут, в НАТО на зустрічі міністрів закордонних справ. І одна з речей, які ми обговоримо - це також Росія. І я кажу це тому що Росія часто висловлювалася про те, що у неї є якесь право відмовляти країнам у вступі в НАТО", - сказав Столтенберг.

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За його словами, в Альянсі бачили це не так давно, коли мова заходить про Боснії і Герцоговині.

"І, жодна з націй поза НАТО не має права вирішувати, чи може країна стати членом НАТО чи ні. Це суверенне право кожної країни, включаючи Грузію, Україну, або Боснії і Герцоговину, обирати свій шлях", - підкреслив Генсек.

Столтенберг нагадав також про вступ до НАТО за останні пару років кількох членів, таких як Чорногорія і Північна Македонія.

"Так що, для мене це демонструє, що наші двері відкриті - не тільки як теоретична опція, але і як щось реальне, що відбувається в НАТО, коли союзники згодні і у нас є країна, яка прагне отримати членство і відповідає стандартам НАТО", - додав він.

Що було раніше

У кінці минулого місяця Президент України Володимир Зеленський обговорив з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом актуальні питання реалізації євроатлантичного курсу України і можливості поглиблення практичного співробітництва з Альянсом, а також повідомив, що найближчою метою України - отримати ПДЧ НАТО.