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Россия не вправе решать, может ли Украина или Грузия стать членом НАТО - Столтенберг

Россия не вправе решать, может ли Украина или Грузия стать членом НАТО - Столтенберг

Киев  •  УНН

 • 15822 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Ни одна из стран, помимо членов Альянса, не вправе решать относительно вступления в НАТО другого суверенного государства. Об этом во время пресс-конференции заявил Генеральный Секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает кореспондент УНН.

Цитата

“Я не могу сказать от имени США, но я жду Госсекретаря Блинкена здесь, в НАТО на встрече министров иностранных дел. И одна из вещей, которые мы обсудим — это также Россия. И я говорю это потому что Россия часто высказывалась о том, что у нее есть какое-то право отказывать странам во вступлении в НАТО”, — сказал Столтенберг.

Детали

По его словам, в Альянсе видели это не так давно, когда речь заходит о Боснии и Герцоговине.

“И, ни одна из наций вне НАТО не вправе решать, может ли страна стать членом НАТО или нет. Это суверенное право каждой страны, включая Грузию, Украину, или Боснию и Герцоговину, выбирать свой путь”, — подчеркнул Генсек.

Столтенберг напомнил также о вступлении в НАТО за последние пару лет нескольких членов, таких как Черногория и Северная Македония.

“Так что, для меня это демонстрирует, что наши двери открыты — не только как теоретическая опция, но и как что-то реальное, что происходит в НАТО, когда союзники согласны и у нас есть страна, которая стремится получить членство и соответствует стандартам НАТО”, — добавил он.

Что было ранее

В конце прошлого месяца Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом актуальные вопросы реализации евроатлантического курса Украины и возможности углубления практического сотрудничества с Альянсом, а также сообщил, что ближайшей целью Украины — получить ПДЧ НАТО.

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