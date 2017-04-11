Росія може перервати авіасполучення з Туреччиною - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Росія може перервати авіасполучення з Туреччиною через складну ситуацію в країні. Про це повідомляє "Ехо Москви", передає УНН.
У російській союзі туріндустрії повідомили, що про можливість перервати авіасполучення з Туреччиною Росавіація попередила авіакомпанії.
Як зазначається, в середині квітня в Туреччині пройде референдум щодо зміни Конституції, і існують побоювання заворушень.
Зараз Туреччина є найпопулярнішим напрямком для відпочинку росіян.
Як повідомляв УНН, Росавіація планує призупинити чартери до Туреччини.
Нагадаємо, у жовтні 2015 року в результаті атаки турецьких ВПС був збитий російський бомбардувальник, після цього відносини двох країн різко погіршилися.
Росія ввела низку обмежувальних заходів щодо товарів і послуг з Туреччини, а також припинила чартерне авіасполучення.
У серпні 2016 року під час зустрічі турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана з президентом Росії Володимиром Путіним було прийнято рішення про відновлення двосторонніх відносин в колишньому обсязі.