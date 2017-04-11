Россия может прервать авиасообщение с Турцией - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Россия может прервать авиасообщение с Турцией из-за сложной ситуации в стране. Об этом сообщает "Эхо Москвы", передает УНН.
В российском союзе туриндустрии сообщили, что о возможности прервать авиасообщение с Турцией Росавиация предупредила авиакомпании.
Как отмечается, в середине апреля в Турции пройдет референдум по изменению Конституции, и существуют опасения беспорядков.
Сейчас Турция является самым популярным направлением для отдыха россиян.
Как сообщал УНН, Росавиация планирует приостановить чартеры в Турцию.
Напомним, в октябре 2015 году в результате атаки турецких ВВС был сбит российский бомбардировщик, после этого отношения двух стран резко ухудшились.
Россия ввела ряд ограничительных мер в отношении товаров и услуг из Турции, а также прекратила чартерное авиасообщение.
В августе 2016 года во время встречи турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным было принято решение о восстановлении двусторонних отношений в прежнем объеме.