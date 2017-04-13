Росія і Болівія заветували резолюцію ООН щодо хіматаки у Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Росія скористалася правом вето і заблокувала ухвалення проекту резолюції щодо Сирії в Раді Безпеки ООН, передає УНН з посиланням на пряму трансляцію зі засідання на офіційному каналі ООН.
Резолюція США, Великобританії і Франції засуджувала застосування хімічної зброї режимом президента Сирії Башара Асада.
За резолюцію проголосували 10 членів Ради Безпеки. Крім Росії, проти проголосувала Болівія, а Китай, Ефіопія і Казахстан утрималися.
Представництво України при ООН опублікувало на сторінці у Twitter головні пункти цієї резолюції.
У проекті резолюції засуджується застосування хімічної зброї і висловлюється повна підтримка слідчим Організації із заборони хімічної зброї та спільній слідчій групі з ООН, яка має визначити, хто відповідальний за атаку.
У тексті закликають сирійський уряд надати плани і журнали польотів та іншу інформацію про військові операції за 4 квітня, передати імена командирів повітряних суден і забезпечити слідчим ООН доступ до всіх авіабаз.
Внаслідок атаки на місто Хан Шейхун у Сирії загинули 89 людей. Сирія заперечує свою причетність до нападу. Російська влада наполягає, що всю хімічну зброю в Сирії вже знищили раніше під контролем міжнародних спостерігачів.
У відповідь США завдали ракетного удару по авіабазі в Сирії і пообіцяли, що він — не останній.
#Росія заблокувала резолюцію про засудження хімічної атаки в #Сирія. Документ мав допомогти притягти причетних до відповідальності. Докладно pic.twitter.com/mhJq07wKrA— UKR Mission to UN (@UKRinUN) 12 апреля 2017 г.