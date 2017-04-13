Россия и Боливия заветувалы резолюцию ООН по химатакы в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Россия воспользовалась правом вето и заблокировала принятие проекта резолюции по Сирии в Совете Безопасности ООН, передает УНН со ссылкой на прямую трансляцию из заседания на официальном канале ООН.
Резолюция США, Великобритании и Франции осуждала применение химического оружия режимом президента Сирии Башара Асада.
За резолюцию проголосовали 10 членов Совета Безопасности. Кроме России, против проголосовала Боливия, а Китай, Эфиопия и Казахстан воздержались.
Представительство Украины при ООН опубликовало на странице в Twitter главные пункты этой резолюции.
В резолюции осуждается применение химического оружия и высказывается полная поддержка следователем Организации по запрещению химического оружия и совместной следственной группе ООН, которая должна определить, кто ответственен за атаку.
В тексте призывают сирийское правительство предоставить планы и журналы полетов и другую информацию о военных операциях за 4 апреля, передать имена командиров воздушных судов и обеспечить следователям ООН доступ ко всем авиабаз.
В результате атаки на город Хан Шейхун в Сирии погибли 89 человек. Сирия отрицает свою причастность к нападению. Российские власти настаивают, что все химическое оружие в Сирии уже уничтожили ранее под контролем международных наблюдателей.
В ответ США нанесли ракетный удар по авиабазе в Сирии и пообещали, что он - не последний.
# Россия заблокировала резолюцию об осуждении химической атаки в # Сирия . Документ должен помочь привлечь причастных к ответственности. подробно pic.twitter.com/mhJq07wKrA- UKR Mission to UN (@UKRinUN) 12 апреля 2017 г.