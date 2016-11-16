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Росія депортувала американця, який приїхав до РФ шукати "краще життя"

Росія депортувала американця, який приїхав до РФ шукати "краще життя"

Київ • УНН

 • 8688 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Російська Федерація депортувала зі своєї території американця, який нелегально в'їхав на територію Росії шукати "краще життя", передає УНН з посиланням на The Washington Post.

Зазначається, що 29 річний американець мексиканського походження Хуліо Прієто зі штату Колорадо намагався в'їхати через Казахстан до РФ, проте йому було відмовлено через відсутність візи. Після чого він спробував нелегально перейти в обхід пункту пропуску в місті Карасук, що східніше Новосибірська, але 14 вересня його там затримали.

Місцева прокуратура повідомила, що за словами затриманого американця, він хотів потрапити до російського Сибіру "у пошуках кращого життя".

Російський суд визнав його винним у незаконному перетині кордону і йому загрожувало два роки в'язниці, проте суд вирішив накласти йому штраф в розмірі семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, від виплати якого його відразу звільнили, оштрафувавши на меншу суму - 2 тис. рублів.

В понеділок, 14 листопада його депортували з Новосибірська до Нью-Йорка за рахунок російської сторони.

Джерело в службі судових приставів повідомило, що невдалий досвід глибоко опечалив Хуліо Прієто.

"Він був вкрай розчарований: сказав, що дуже хотів залишитися в Росії, спочатку йому тут сподобалося. Однак він сподівався на російську гостинність, але її не отримав і дуже розчарувався", - повідомило джерело.

Як повідомляв УНН, актор С.Сігал отримав російське громадянство.

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