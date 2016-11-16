Россия депортировала американца, приехавшего в РФ искать "лучшей жизни"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Российская Федерация депортировала со своей территории американца, который нелегально въехал на территорию России искать "лучшей жизни", передает УНН со ссылкой на The Washington Post.
Отмечается, что 29 летний американец мексиканского происхождения Хулио Прието из штата Колорадо пытался въехать через Казахстан в РФ, однако ему было отказано из-за отсутствия визы. После чего он попытался нелегально перейти в обход пункта пропуска в городе Карасук, что восточнее Новосибирска, но 14 сентября был там задержан.
Местная прокуратура сообщила, что по словам задержанного американца, он хотел попасть в российскую Сибирь "в поисках лучшей жизни".
Российский суд признал его виновным в незаконном пересечении границы и ему грозило два года тюрьмы, однако суд решил наложить на него штраф в размере семи необлагаемых минимумов доходов граждан, от выплаты которого его сразу освободили, оштрафовав на меньшую сумму - 2 тыс. рублей.
В понедельник, 14 ноября его депортировали из Новосибирска в Нью-Йорк за счет российской стороны.
Источник в службе судебных приставов сообщил, что неудачный опыт глубоко опечалив Хулио Прието.
"Он был крайне разочарован: сказал, что очень хотел остаться в России, сначала ему здесь понравилось. Однако он надеялся на русское гостеприимство, но его не получил и очень разочаровался", - сообщил источник.
Как сообщал УНН, актер С.Сигал получил российское гражданство.