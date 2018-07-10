Роналду пояснив причини переходу в "Ювентус"

"Роки в "Реалі" і Мадриді, можливо, були найщасливішими в моєму житті. Проте, я вважаю, що настав час відкрити новий етап в моєму житті. Я багато розмірковував, і знаю, що настав час для нового циклу. Саме тому я попросив клуб відпустити мене. Прошу всіх уболівальників зрозуміти мене. Я йду, але ця форма і "Сантьяго Бернабеу" будуть як, і раніше залишатися зі мною, де б я не був", - сказав 33-річний португалець.

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Зауважимо, що у складі "вершкових" Роналду виграв три Ліги чемпіонів поспіль і чотири - за п'ять років, а також завоював чотири "Золотих м'ячі" і три "Золотих бутси"

Додамо, що після переходу португальця трансферна вартість "Ювентуса" становила 876 млн євро – клуб піднявся на 5-те місце серед найдорожчих. "Реал" (899 млн. євро) опустився на 3-й рядок.