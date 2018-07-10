Роналду объяснил причины перехода в "Ювентус"

"Годы в "Реале" и Мадриде, возможно, были самыми счастливыми в моей жизни. Однако, я считаю, что пришло время открыть новый этап в моей жизни. Я много размышлял, и знаю, что настало время для нового цикла. Именно поэтому я попросил клуб отпустить меня. Прошу всех болельщиков понять меня. Я ухожу, но эта форма и "Сантьяго Бернабеу" будут как и раньше оставаться со мной, где бы я ни был", - сказал 33-летний португалец.

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Заметим, что в составе "сливочных" Роналду выиграл три Лиги чемпионов подряд и четыре - за пять лет, а также завоевал четыре "Золотых мяча" и три "Золотые бутсы".

Добавим, что после перехода португальца трансферная стоимость "Ювентуса" составила 876 млн евро - клуб поднялся на 5-е место среди самых дорогих. "Реал" (899 млн евро) опустился на 3-ю строчку.