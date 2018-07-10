Роналду перейшов у "Ювентус"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Мадридський "Реал" оголосив про перехід нападника збірної Португалії Кріштіану Роналду до стану італійського "Ювентуса", передає УНН з посиланням на сайт "галактікос".
Деталі переходу зірки світового футболу, який є володарем трьох "Золотих м'ячів" по версії France Football та двох по версії ФІФА, поки не розголошуються.
Зазначається про те, що мадридський клуб відпустив одного з найдорожчих футболістів планети через бажання самого гравця.
Зауважимо, що за "Реал" Роналду провів попередні дев'ять сезонів та завоював з клубом 13 трофеїв.
Додамо, що за "Реал" Роналду відіграв 438 баталій, забив 450 голів при 131 результативній передачі.