Роналду перешел в "Ювентус"

Детали перехода звезды мирового футбола, который является обладателем трех "Золотых мячей" по версии France Football и двух по версии ФИФА, пока не разглашаются.

Отмечается о том, что мадридский клуб отпустил одного из самых дорогих футболистов планеты из-за желания самого игрока.

Заметим, что за "Реал" Роналду провел предыдущие девять сезонов и завоевал с клубом 13 трофеев.

Добавим, что за "Реал" Роналду сыграл 438 матчев, забил 450 голов при 131 результативной передачи.