Роналду перешел в "Ювентус"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Мадридский "Реал" объявил о переходе нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в итальянский "Ювентус", передает УНН со ссылкой на сайт "галактикос".
Детали перехода звезды мирового футбола, который является обладателем трех "Золотых мячей" по версии France Football и двух по версии ФИФА, пока не разглашаются.
Отмечается о том, что мадридский клуб отпустил одного из самых дорогих футболистов планеты из-за желания самого игрока.
Заметим, что за "Реал" Роналду провел предыдущие девять сезонов и завоевал с клубом 13 трофеев.
Добавим, что за "Реал" Роналду сыграл 438 матчев, забил 450 голов при 131 результативной передачи.