“Роман” малолітніх та небезпечний контент: омбудсмен назвав шляхи регулювання питання

Цитата:

“Це все (шкідливий вплив соцмереж на дітей – ред.) можна контролювати через зміни в законодавстві, і сьогодні (15 березня – ред.) я з парламентарями вже обговорював це питання. Це можна контролювати через збільшення працівників кіберполіції, а саме - формування дитячого підрозділу кіберполіції, який би миттєво реагував на такі випадки і видаляв такий контент. Тому що досить легко видалити контент, який зображує сцени сексуального насильства, і кіберполіція досить плідно сьогодні це робить. Але, саме такий контент “на межі”, який потребує проведення експертиз, залучення відповідних фахових працівників, які б дали свої висновки”, - каже омбудсмен.

Деталі

На його думку, саме таким контентом “на межі” є інста-роман між 8-річною дівчинкою та 13-річним хлопцем, який днями викликав шквал обурення у соціальних мережах.

“Якщо ми бачимо тільки ці (оприлюднені – ред.) матеріали – фото і відео, то це не підпадає під статтю “розбещення неповнолітніх” або під адміністративний кодекс стосовно притягнення до відповідальності батьків, якщо не будуть встановлені інші факти – припустимо, якщо дітей примушували щось інше робити. Припустимо, чи не постраждали психологічно діти, тощо”, - зазначив омбудсмен, коментуючи ситуацію.

Кулеба підкреслив, що тільки після встановлення фактів можна буде говорити, буде відкрита кримінальна справа, чи ні.

“А щодо заборони (контенту - ред.) – це домовленість з тими ж соціальними мережами, які також дуже важко сьогодні контролюються. Одні мережі більш серйозно ставляться до такого контенту, інші взагалі не мають внутрішніх якихось правил щодо заборони такого контенту. Це питання не тільки України – це питання піднімається в усьому світі… Я думаю, що наразі це питання стоїть не тільки перед правоохоронцями, але і перед Мін’юстом, Мінсоцполітики, Міносвіти, парламентарями, для того щоб нам як суспільству і державі вже ввести певні обмеження і певні правила, які в майбутньому не дозволили б створення і розповсюдження саме таких матеріалів, і головне – не втягували дітей у такі тенденції”, - додав він.

Контекст

Серед користувачів соцмереж викликала обурення оприлюднена цими вихідними інформація про “стосунки” дівчинки 8 років та її 13-річного хлопця. Занепокоїв українців не стільки факт “роману”, скільки контент, що публікували юні блогери — напівоголені фото дітей та їх поцілунки на камеру збирали тисячі лайків та переглядів.

У соцмережах обурені зокрема поведінкою матері дівчини, яка, за повідомленнями деяких користувачів, активно займається іміджем своєї дитини.

На думку психолога, такий “роман” юних блогерів не є нормою та може стати психоемоційною травмою для дітей.

Уповноважений з прав дитини в Україні Микола Кулеба напередодні повідомив, що звернувся до міністерства внутрішніх справ, Генеральної прокуратури та кіберполіції через розповсюджену в соцмережах інформацію щодо “роман” 8-річної блогерки та її 13-річного хлопця, а також відповідний контент.