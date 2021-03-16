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"Роман" малолетних и опасный контент: омбудсмен назвал пути регулирования вопроса

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Регулировать контент в соцсетях, который может повредить детям, можно с помощью законодательных изменений, а также усиления роли правоохранителей. Такое мнение высказал Уполномоченный по правам ребенка в Украине Николай Кулеба в комментарии УНН.

Цитата:

"Это все (вредное воздействие соцсетей на детей - ред.) можно контролировать через изменения в законодательстве, и сегодня (15 марта - ред.) я с парламентариями уже обсуждал этот вопрос. Это можно контролировать через увеличение числа сотрудников киберполиции, а именно - формирование детского подразделения киберполиции, который бы мгновенно реагировал на такие случаи и удалял такой контент. Потому что достаточно легко удалить контент, который изображает сцены сексуального насилия, и киберполиция достаточно плодотворно сегодня это делает. Но, именно такой контент "на грани", который требует проведения экспертиз, привлечения соответствующих профессиональных работников, которые дали свои выводы", - говорит омбудсмен.

Детали

По его мнению, именно таким контентом "на грани" является инста-роман между 8-летней девочкой и 13-летним парнем, который на днях вызвал бурю возмущения в социальных сетях.

"Если мы видим только эти (обнародованные - ред.) материалы - фото и видео, то это не подпадает под статью "развращение несовершеннолетних" или под административный кодекс относительно привлечения к ответственности родителей, если не будут установлены другие факты - допустим, если детей заставляли что-то другое делать. Допустим, не пострадали ли психологически дети и т.д.", - отметил омбудсмен, комментируя ситуацию.

Кулеба подчеркнул, что после установления фактов можно будет говорить, будет возбуждено уголовное дело или нет.

"А о запрете (контента - ред.) - это договоренность с теми же социальными сетями, которые также очень трудно сегодня контролируются. Одни сети более серьезно относятся к такому контенту, другие вообще не имеют внутренних каких-то правил о запрете такого контента. Это вопрос не только Украины - это вопрос поднимается во всем мире... Я думаю, что сейчас этот вопрос стоит не только перед правоохранителями, но и перед Минюстом, Минсоцполитики, Минобразования, парламентариями, для того, чтобы нам как обществу и государству уже ввести определенные ограничения и определенные правила, которые в будущем не позволили бы создание и распространение именно таких материалов, и главное - не втягивали детей в такие тенденции", - добавил он.

Контекст

Среди пользователей соцсетей вызвала возмущение обнародованная в эти выходные информация об "отношениях" девочки 8 лет и ее 13-летнего парня. Обеспокоил украинцев не столько факт "романа", сколько контент, который публиковали юные блогеры - полуобнаженные фото детей и их поцелуи на камеру собирали тысячи лайков и просмотров.

В соцсетях возмущены в частности поведением матери девочки, которая, по сообщениям некоторых пользователей, активно занимается имиджем своего ребенка.

По мнению психолога, такой "роман" юных блогеров не является нормой и может стать психоэмоциональной травмой для детей.

Уполномоченный по правам ребенка в Украине Николай Кулеба накануне сообщил, что обратился в Министерство внутренних дел, Генпрокуратуру и киберполицию из-за распространенной в соцсетях информации о "романе" 8-летней блогера и ее 13-летнего парня, а также соответственного контента.

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