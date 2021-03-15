“Роман” 8-річної дівчинки із 13-річним хлопцем: психолог розповів про наслідки для дітей

Цитата

“У різному віці свої потреби. Потреби 13-річного хлопчика та 8-річної дівчинки лежать на різному психологічному та емоційному рівні. Тут потрібно розуміти, які потреби реалізує хлопчик та які потреби реалізує дівчинка. Загалом це не є нормою, тому що як в коло 8-річної дівчинки потрапив підліток. 8 років — це початкова школа, а 13 років — це вже середня школа. Де вони перетнулися? За яких умов?” — розповіла Басиста.

Деталі

Психолог наголосила, що це не норма, коли дівчинка у 8 років спить в одному ліжку з хлопцем в якого вже є ознаки статевого дозрівання, в якого вже є фізіологічні потреби, соціальне розуміння, що він робить та для чого він це робить.

“Те що 8-річна дівчинка потрапила в зону ризику, а це ризикова ситуація зустрічатися з 13-річним, вже говорить про те, що в сім’ї дитини немає нормальної, правильної культури взаємин між чоловіком та жінкою. Дитині не пояснюють, як себе поводять в такому віці, що коли дорослішають то чоловік та жінка кохають один одного, а потім вони одружуються. Тобто немає розуміння здорових взаємин між чоловіком та жінкою. Якщо мати це лобіює, підкріплює, захоплюється, підтримує цей процес, то тут в мене питання до матері - чи є розуміння серйозності цієї ситуації”, - сказала вона.

Додамо

У психолога виникають питання, чи це у дівчинки є потреба в цих стосунків, чи у хлопчика, чи це взагалі потреба матері, яка хоче шляхом такої публікації фото та відео досягнути якоїсь своєї мети.

“Дитяча психіка не підготовлена до стосунків. Підтримувати їх в такому форматі — це не є нормальним. Якщо до сексуального насилля ще не дійшло, то це психоемоційна травматизація дитини”, — зазначила Басиста.

На запитання для кого це більше травматично, Басиста відповіла: “У першу чергу тут гендерний момент, але це також травматично для хлопця, тому що він учасник цієї події, він також дитина по відношенню до цієї матері, яка підтримує це все. У цьому всьому немає якогось одного адекватного дорослого, який би пояснив (що це не норма - ред.). Ми ж розуміємо, що це не про почуття, любов. Любов та кохання це зрілі почуття. Тут потрібно дітям пояснити, які є межі, як це все відбувається. В потреби 8-річної дівчинки не входять стосунки з хлопцями. Їм може хтось подобатися, або подобається на когось глянути... Але тут задоволення від того, що я можу комусь подобатися, а не я задоволена від того, що коло мене хтось спить, цілує... Це вже потреби більше підлітків”, — розповіла Басиста.

Контекст

Серед користувачів соцмереж викликала обурення оприлюднена цими вихідними інформація про “стосунки” дівчинки 8 років та її 13-річного хлопця. Занепокоїв українців не стільки факт “роману”, скільки контент, що публікували юні блогери — напівоголені фото дітей та їх поцілунки на камеру збирали тисячі лайків та переглядів.

У соцмережах обурені зокрема поведінкою матері дівчини, яка, за повідомленнями деяких користувачів, активно займається іміджем своєї дитини.

Доповнення

Уповноважений з прав дитини в Україні Микола Кулеба звернувся до міністерства внутрішніх справ, Генеральної прокуратури та Кіберполіції через розповсюджену в соцмережах інформацію щодо “роман” 8-річної блогерки та її 13-річного хлопця, а також відповідний контент.