"Роман" 8-летней девочки с 13-летним парнем: психолог рассказал о последствиях для детей

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"В разном возрасте свои нужды. Потребности 13-летнего мальчика и 8-летней девочки лежат на разном психологическом и эмоциональном уровне. Здесь нужно понимать, какие потребности реализует мальчик и какие потребности реализует девочка. В целом это не является нормой, потому что как в круг 8-летней девочки попал подросток. 8 лет - это начальная школа, а 13 лет - это уже средняя школа. Как они пересеклись? При каких условиях?" - рассказала Басиста.

Детали

Психолог отметила, что это не норма, когда девочка в 8 лет спит в одной постели с парнем у которого уже есть признаки полового созревания, у которого уже есть физиологические потребности, социальное понимание, что он делает и для чего он это делает.

"То, что 8-летняя девочка попала в зону риска, а это рисковая ситуация встречаться с 13-летним, уже говорит о том, что в семье ребенка нет нормальной, правильной культуры взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Ребенку не объясняют, как себя ведут в таком возрасте, что когда взрослеют то мужчина и женщина любят друг друга, а потом они женятся. То есть нет понимания здоровых взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Если мать это лоббирует, подкрепляет, увлекается, поддерживает этот процесс, то у меня вопрос к матери - есть ли понимание серьезности этой ситуации", - сказала она.

Добавим

У психолога возникают вопросы, это у девочки есть потребность в этих отношений, или в мальчика, или это вообще потребность матери, которая хочет путем такой публикации фото и видео достичь какой-то своей цели.

"Детская психика не подготовлена к отношениям. Поддерживать их в таком формате - это ненормально. Если к сексуальному насилию еще не дошло, то это психоэмоциональная травматизация ребенка", - отметила Басиста.

На вопрос для кого это больше травматично, Басиста ответила: "В первую очередь здесь гендерный момент, но это также травматично для парня, потому что он участник этого события, он также ребенок по отношению к этой матери, которая поддерживает это все. В этом всем нет какого-то одного адекватного взрослого, который бы объяснил (что это не норма - ред.). Мы же понимаем, что это не про чувства, любовь. Любовь это зрелое чувство. Здесь нужно детям объяснить, какие есть границы, как это все происходит. В потребности 8-летней девочки не входят отношения с мальчиками. Им может кто-то нравиться, или нравится на кого-то посмотреть ... Но тут удовольствие от того, что я могу кому-то нравиться, а не я довольна тем, что рядом со мной кто-то спит, целует ... Это уже потребности больше подростков", - рассказала Басиста.

Контекст

Среди пользователей соцсетей вызвало возмущение обнародованная в эти выходные информация об "отношениях" девочки 8 лет и ее 13-летнего парня. Обеспокоил украинцев не столько факт "романа", сколько контент, которые публиковали юные блоггеры - полуобнаженные фото детей и их поцелуи на камеру собирали тысячи лайков и просмотров.

В соцсетях возмущены в частности поведением матери девочки, которая, по сообщениям некоторых пользователей, активно занимается имиджем своего ребенка.

Дополнение

Уполномоченный по правам ребенка в Украине Николай Кулеба обратился в министерство внутренних дел, Генеральную прокуратуру и Киберполицию из-за распространенную в соцсетях информацию о "романе" 8-летнего блогера и ее 13-летнего парня, а также соответствующий контент.