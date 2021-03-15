"Роман" 8-летней девочки с 13-летним парнем: психолог рассказал о последствиях для детей

ukru
Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 39617 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 57534 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 106629 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 142479 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 194349 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 192858 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 278675 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 325945 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157818 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143123 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Мерц считает, что перепалка между Трампом и Зеленским была "спровоцированной эскалацией"

Мерц считает, что перепалка между Трампом и Зеленским была "спровоцированной эскалацией"

3 марта, 14:06 • 47570 просмотра
Украина будет требовать согласования ротации МАГАТЭ на ЗАЭС

Украина будет требовать согласования ротации МАГАТЭ на ЗАЭС

3 марта, 14:07 • 23753 просмотра
Литва сомневается в возобновлении работы "Северного потока - 2"

Литва сомневается в возобновлении работы "Северного потока - 2"

3 марта, 14:11 • 48067 просмотра
Авария в центре Мангайма: двое людей погибли, 25 раненых, подозреваемый арестован

Авария в центре Мангайма: двое людей погибли, 25 раненых, подозреваемый арестован

3 марта, 15:37 • 23432 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 104994 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 325944 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 279438 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 434736 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 400666 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 383878 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 104994 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 185838 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 214039 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 194005 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 278674 просмотра
Актуальное
"Роман" 8-летней девочки с 13-летним парнем: психолог рассказал о последствиях для детей

"Роман" 8-летней девочки с 13-летним парнем: психолог рассказал о последствиях для детей

Киев  •  УНН

 • 108169 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. "Роман" между 8-летней девочкой и 13-летним парнем не является нормой и может стать психоэмоциональной травмой для детей. Такое мнение высказал детский психолог Ирина Басиста в комментарии журналисту УНН.

Цитата

"В разном возрасте свои нужды. Потребности 13-летнего мальчика и 8-летней девочки лежат на разном психологическом и эмоциональном уровне. Здесь нужно понимать, какие потребности реализует мальчик и какие потребности реализует девочка. В целом это не является нормой, потому что как в круг 8-летней девочки попал подросток. 8 лет - это начальная школа, а 13 лет - это уже средняя школа. Как они пересеклись? При каких условиях?" - рассказала Басиста.

Детали

Психолог отметила, что это не норма, когда девочка в 8 лет спит в одной постели с парнем у которого уже есть признаки полового созревания, у которого уже есть физиологические потребности, социальное понимание, что он делает и для чего он это делает.

"То, что 8-летняя девочка попала в зону риска, а это рисковая ситуация встречаться с 13-летним, уже говорит о том, что в семье ребенка нет нормальной, правильной культуры взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Ребенку не объясняют, как себя ведут в таком возрасте, что когда взрослеют то мужчина и женщина любят друг друга, а потом они женятся. То есть нет понимания здоровых взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Если мать это лоббирует, подкрепляет, увлекается, поддерживает этот процесс, то у меня вопрос к матери - есть ли понимание серьезности этой ситуации", - сказала она.

Добавим

У психолога возникают вопросы, это у девочки есть потребность в этих отношений, или в мальчика, или это вообще потребность матери, которая хочет путем такой публикации фото и видео достичь какой-то своей цели.

"Детская психика не подготовлена к отношениям. Поддерживать их в таком формате - это ненормально. Если к сексуальному насилию еще не дошло, то это психоэмоциональная травматизация ребенка", - отметила Басиста.

На вопрос для кого это больше травматично, Басиста ответила: "В первую очередь здесь гендерный момент, но это также травматично для парня, потому что он участник этого события, он также ребенок по отношению к этой матери, которая поддерживает это все. В этом всем нет какого-то одного адекватного взрослого, который бы объяснил (что это не норма - ред.). Мы же понимаем, что это не про чувства, любовь. Любовь это зрелое чувство. Здесь нужно детям объяснить, какие есть границы, как это все происходит. В потребности 8-летней девочки не входят отношения с мальчиками. Им может кто-то нравиться, или нравится на кого-то посмотреть ... Но тут удовольствие от того, что я могу кому-то нравиться, а не я довольна тем, что рядом со мной кто-то спит, целует ... Это уже потребности больше подростков", - рассказала Басиста.

Контекст

Среди пользователей соцсетей вызвало возмущение обнародованная в эти выходные информация об "отношениях" девочки 8 лет и ее 13-летнего парня. Обеспокоил украинцев не столько факт "романа", сколько контент, которые публиковали юные блоггеры - полуобнаженные фото детей и их поцелуи на камеру собирали тысячи лайков и просмотров.

В соцсетях возмущены в частности поведением матери девочки, которая, по сообщениям некоторых пользователей, активно занимается имиджем своего ребенка.

Дополнение

Уполномоченный по правам ребенка в Украине Николай Кулеба обратился в министерство внутренних дел, Генеральную прокуратуру и Киберполицию из-за распространенную в соцсетях информацию о "романе" 8-летнего блогера и ее 13-летнего парня, а также соответствующий контент.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы