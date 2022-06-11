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Rolls-Royce передала Україні два надпотужні генератори для лікарень

Rolls-Royce передала Україні два надпотужні генератори для лікарень

Київ • УНН

 • 176983 перегляди

КИЇВ. 11 червня. УНН. Компанія Rolls-Royce передала для українських лікарень два надпотужні генератори. Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я на Facebook, передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що один такий генератор здатен забезпечувати роботу не лише однієї будівлі, але й усіх корпусів, якщо це велика обласна лікарня.

Генератори вже розподілені і відправлені до закладів охорони здоров’я. Один із них уже доставлено у Київську обласну лікарню, інший буде забезпечувати роботу закладу в екстрених ситуаціях у Миколаєві.

Цитата

“МОЗ дякує німецькій компанії „Rolls-Royce“ та італійській компанії-партнеру „Perin“ як надавачам допомоги, а також німецько-українському товариству „Рейн-Некар“, яке встановило контакт між надавачем та МОЗ і взяло на себе доставлення вантажу в Україну”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

Як писав УНН, російські загарбники, після повномасштабного вторгнення росії в Україну, повністю знищили 101 медичний заклад, та пошкодили 618 закладів.

За попередніми підрахунками, на відновлення цих лікарень потрібно 32 мільярди гривень.

Українські Національні Новини

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