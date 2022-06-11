Rolls-Royce передала Україні два надпотужні генератори для лікарень
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Компанія Rolls-Royce передала для українських лікарень два надпотужні генератори. Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я на Facebook, передає УНН.
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Повідомляється, що один такий генератор здатен забезпечувати роботу не лише однієї будівлі, але й усіх корпусів, якщо це велика обласна лікарня.
Генератори вже розподілені і відправлені до закладів охорони здоров’я. Один із них уже доставлено у Київську обласну лікарню, інший буде забезпечувати роботу закладу в екстрених ситуаціях у Миколаєві.
Цитата
“МОЗ дякує німецькій компанії „Rolls-Royce“ та італійській компанії-партнеру „Perin“ як надавачам допомоги, а також німецько-українському товариству „Рейн-Некар“, яке встановило контакт між надавачем та МОЗ і взяло на себе доставлення вантажу в Україну”, — йдеться в повідомленні.
Доповнення
Як писав УНН, російські загарбники, після повномасштабного вторгнення росії в Україну, повністю знищили 101 медичний заклад, та пошкодили 618 закладів.
За попередніми підрахунками, на відновлення цих лікарень потрібно 32 мільярди гривень.