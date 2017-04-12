Родинам передали листи від заручників, яких утримують у Макіївській колонії

"Після повернення з Мінська зустрілися з родинами заручників, передали їм листи від хлопців, розповіли всю останню інформацію про хід переговорів і всі наші зусилля по звільненню. Це важке, але чесне спілкування, ми на постійному контакті з родичами, які знають про всі деталі переговорів", - написала І.Геращенко.

Як повідомляв УНН, 12 квітня, у рамках мінської групи, родинам заручників привезли листи від їх близьких, яких утримують у Макіївській колонії.