Родинам передали листи від заручників, яких утримують у Макіївській колонії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook повідомила, що листи заручників, яких утримують у Макіївській колонії, передали їх родинам, передає УНН.
"Після повернення з Мінська зустрілися з родинами заручників, передали їм листи від хлопців, розповіли всю останню інформацію про хід переговорів і всі наші зусилля по звільненню. Це важке, але чесне спілкування, ми на постійному контакті з родичами, які знають про всі деталі переговорів", - написала І.Геращенко.
Як повідомляв УНН, 12 квітня, у рамках мінської групи, родинам заручників привезли листи від їх близьких, яких утримують у Макіївській колонії.