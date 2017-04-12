Семьям передали письма от заложников, содержащихся в Макеевской колонии

"По возвращении из Минска встретились с семьями заложников, передали им письма от ребят, рассказали всю последнюю информацию о ходе переговоров и все наши усилия по освобождению. Это тяжелое, но честное общение, мы на постоянном контакте с родственниками, которые знают обо всех деталях переговоров", - написала И.Геращенко.

Как сообщал УНН, 12 апреля, в рамках минской группы, семьям заложников привезли письма от их близких, содержащихся в Макеевской колонии.