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Робота водогону в Торецьку буде відновлена за два дні – П.Жебрівський

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Сьогодні ремонтні бригади розпочали роботу з відновлення водопостачання до Торецьку, які триватимуть орієнтовно два дні. Про це повідомив голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Робота водогону в Торецьку буде відновлена за два дні – П.Жебрівський

“Щодо відновлення водогону в Торецьку. Зранку працювали сапери, розмінували під’їзд до ділянки та територію. Ремонтні бригади розпочали роботу. Сьогодні зроблено усі підготовчі роботи. Завтра ремонтники приступають до заміни пошкодженої ділянки. Потрібно замінити 4 метри водогінної труби... Якщо не буде форс-мажорів та несподіванок, за два дні відновимо роботу водогону”, — написав П.Жебрівський.

Також голова Донецької ВЦА зазначив, що до теплопостачання в Торецьку залишилося підключити ще два будинки.

“Станом на цю годину до теплопостачання залишилось підключити ще два житлові будинки. Ремонтники продовжують працювати. До вечора тепло піде і у ці помешкання”, — додав він.

Як повідомляв УНН, вчора російська сторона СЦКК надала гарантії безпеки для ремонту водогону до Торецька.

Нагадаємо, місто Торецьк залишилося без постачання води через попадання снаряду у водовід 23 листопада і наразі перебуває на межі гуманітарної катастрофи.

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