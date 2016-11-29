Робота водогону в Торецьку буде відновлена за два дні – П.Жебрівський
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Сьогодні ремонтні бригади розпочали роботу з відновлення водопостачання до Торецьку, які триватимуть орієнтовно два дні. Про це повідомив голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Щодо відновлення водогону в Торецьку. Зранку працювали сапери, розмінували під’їзд до ділянки та територію. Ремонтні бригади розпочали роботу. Сьогодні зроблено усі підготовчі роботи. Завтра ремонтники приступають до заміни пошкодженої ділянки. Потрібно замінити 4 метри водогінної труби... Якщо не буде форс-мажорів та несподіванок, за два дні відновимо роботу водогону”, — написав П.Жебрівський.
Також голова Донецької ВЦА зазначив, що до теплопостачання в Торецьку залишилося підключити ще два будинки.
“Станом на цю годину до теплопостачання залишилось підключити ще два житлові будинки. Ремонтники продовжують працювати. До вечора тепло піде і у ці помешкання”, — додав він.
Як повідомляв УНН, вчора російська сторона СЦКК надала гарантії безпеки для ремонту водогону до Торецька.
Нагадаємо, місто Торецьк залишилося без постачання води через попадання снаряду у водовід 23 листопада і наразі перебуває на межі гуманітарної катастрофи.