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Работа водопровода в Торецке будет восстановлена ​​за два дня - П.Жебривский

Киев • УНН

 • 7158 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Сегодня ремонтные бригады приступили к работе по восстановлению водоснабжения в Торецке, которые продлятся ориентировочно два дня. Об этом сообщил глава Донецкой ВГА Павел Жебривский на своей странице в Facebook, передает УНН.

Работа водопровода в Торецке будет восстановлена ​​за два дня - П.Жебривский

"Относительно возобновления водопровода в Торецке. Утром работали саперы, разминировали подъезд к участку и территории. Ремонтные бригады приступили к работе. Сегодня сделаны все подготовительные работы. Завтра ремонтники приступают к замене поврежденного участка. Нужно заменить 4 метра водопроводной трубы... Если не будет форс-мажоров и неожиданностей, за два дня возобновим работу водопровода", - написал П.Жебривский.

Также глава Донецкой ВГА отметил, что к теплоснабжению в Торецке осталось подключить еще два дома.

"По состоянию на этот час к теплоснабжению осталось подключить еще два жилых дома. Ремонтники продолжают работать. К вечеру тепло пойдет и в эти помещения", - добавил он.

Как сообщал УНН, вчера российская сторона СЦКК предоставила гарантии безопасности для ремонта водопровода в Торецке.

Напомним, город Торецк остался без подачи воды из-за попадания снаряда в водопровод 23 ноября и сейчас находится на грани гуманитарной катастрофы.

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