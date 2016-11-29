Работа водопровода в Торецке будет восстановлена за два дня - П.Жебривский
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Сегодня ремонтные бригады приступили к работе по восстановлению водоснабжения в Торецке, которые продлятся ориентировочно два дня. Об этом сообщил глава Донецкой ВГА Павел Жебривский на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Относительно возобновления водопровода в Торецке. Утром работали саперы, разминировали подъезд к участку и территории. Ремонтные бригады приступили к работе. Сегодня сделаны все подготовительные работы. Завтра ремонтники приступают к замене поврежденного участка. Нужно заменить 4 метра водопроводной трубы... Если не будет форс-мажоров и неожиданностей, за два дня возобновим работу водопровода", - написал П.Жебривский.
Также глава Донецкой ВГА отметил, что к теплоснабжению в Торецке осталось подключить еще два дома.
"По состоянию на этот час к теплоснабжению осталось подключить еще два жилых дома. Ремонтники продолжают работать. К вечеру тепло пойдет и в эти помещения", - добавил он.
Как сообщал УНН, вчера российская сторона СЦКК предоставила гарантии безопасности для ремонта водопровода в Торецке.
Напомним, город Торецк остался без подачи воды из-за попадания снаряда в водопровод 23 ноября и сейчас находится на грани гуманитарной катастрофы.