Робота Донецької фільтрувальної станції зупинялася 14 разів через обстріли

“З Марією Іоновою знову на Донбасі. За дорученням Президента України провели нараду щодо екологічної ситуації, яка залежить від безпекової, і сьогодні погіршується. Ми не змогли відвідати Донецьку фільтрувальну станцію, яка через обстріли з грудня минулого року зупинялася 14 раз (нас не пустили на ДФС (перебуває - ред.) в сірій зоні саме через безпекову ситуацію)”, — повідомила І.Геращенко.

Як повідомляв УНН, І.Геращенко відвідала прифронтову Авдіївку.