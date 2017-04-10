Работа Донецкой фильтровальной станции останавливалась 14 раз из-за обстрелов

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 65621 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108214 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 166020 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121802 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119762 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114202 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105353 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107313 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103769 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157229 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Работа Донецкой фильтровальной станции останавливалась 14 раз из-за обстрелов

Работа Донецкой фильтровальной станции останавливалась 14 раз из-за обстрелов

Киев  •  УНН

 • 7582 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. С декабря 2016 работу Донецкой фильтровальной станции останавливали 14 раз из-за обстрелов. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, передает УНН.

"С Марией Ионовой снова на Донбассе. По поручению Президента Украины провели совещание по экологической ситуации, которая зависит от безопасности, и сегодня ухудшается. Мы не смогли посетить Донецкую фильтровальную станцию, которая из-за обстрелов с декабря прошлого года останавливалась 14 раз (нас не пустили на ДФС (которая находится - ред.) в серой зоне именно из-за ситуации с безопасностью) ", - сообщила И.Геращенко.

Как сообщал УНН, И.Геращенко посетила прифронтовую Авдеевку.

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