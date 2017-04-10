Работа Донецкой фильтровальной станции останавливалась 14 раз из-за обстрелов

"С Марией Ионовой снова на Донбассе. По поручению Президента Украины провели совещание по экологической ситуации, которая зависит от безопасности, и сегодня ухудшается. Мы не смогли посетить Донецкую фильтровальную станцию, которая из-за обстрелов с декабря прошлого года останавливалась 14 раз (нас не пустили на ДФС (которая находится - ред.) в серой зоне именно из-за ситуации с безопасностью) ", - сообщила И.Геращенко.

Как сообщал УНН, И.Геращенко посетила прифронтовую Авдеевку.