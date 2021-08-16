Робочий тиждень у столиці розпочався із заторів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Станом на 8:05 понеділка, 16 серпня, на дорогах Києва помітне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Деталі
Затори утворилися на проспектах Валерія Лобановського, Голосіївському, Перемоги, на вулицях Дегтярівській, Вадима Гетьмана, Олени Теліги.
Окрім того, було ускладнено рух вулицями Павла Скоропадського, Січових Стрільців, Юрія Іллєнка, Кирилівською, Стеценка, Івана Виговського.
На лівому березі рух ускладнено на Броварському проспекті, проспекті Юрія Гагаріна та проспектах Миколи Бажана, Романа Шухевича.
Рух на Північному мосту ускладнено в обох напрямках. На мостах Метро, Південному було помітне незначне ускладнення руху в напрямку правого берега. На Дарницькому мосту та мосту Патона можна проїхати вільно.
Доповнення
З початку цього тижня на частині України очікується дощова погода, однак, температура повітря все ще сягатиме місцями 34 градусів тепла.