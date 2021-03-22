Робочий тиждень у столиці розпочався із заторів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Станом на 8:15 понеділка, 22 березня, на декількох мостах та вулицях Києва утворилися затори. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Деталі
Рух на всіх мостах, крім Дарницького, а саме — Північному, Південному, Патона та Метро, ускладнено в напрямку правого берега.
На правому березі Києва частково ускладнено рух проспектом Героїв Сталінграда, проспектом Степана Бандери, вулицями Олени Теліги, Вишгородська, Автозаводська, Юрія Іллєнка, Січових Стрільців, Набережно-Хрещатицька, Володимирським узвозом.
Частково ускладнено рух проспектом Перемоги, проспектом Академіка Палладіна, проспектом Любомира Гузара, вулицями Вадима Гетьмана, Польова, на проспекті Валерія Лобановського.
На лівому березі ускладнення руху помітні у бік правого берега проспектами Миколи Бажана, Соборності, Романа Шухевича та Броварським проспектом.
Доповнення
За прогнозом синоптиків, у понеділок, 22 березня, у західних, вдень і в північних та місцями центральних областях очікується невеликий мокрий сніг, в Карпатах помірний сніг, у південній частині дощ та мокрий сніг, на решті території без опадів. Вітер західний, південно-західний, у південній частині - східний, 7-12 м/с, в Україні, крім східних областей, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° морозу; вдень 3-8° тепла, у західних та північних областях 0-5° тепла.