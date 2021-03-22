Рабочая неделя в столице началась с пробок
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. По состоянию на 8:15 понедельника, 22 марта, на нескольких мостах и улицах Киева образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Детали
Движение на всех мостах, кроме Дарницкого, а именно - Северном, Южном, Патона и Метро, затруднено в направлении правого берега.
На правом берегу Киева частично затруднено движение по проспекту Героев Сталинграда, проспектом Степана Бандеры, улицами Елены Телиги, Вышгородская, Автозаводская, Юрия Ильенко, Сечевых Стрельцов, Набережно-Крещатицкая, Владимирским спуском.
Частично затруднено движение по проспекту Победы, проспекту Академика Палладина, проспектом Любомира Гузара, улицами Вадима Гетьмана, Полевая, на проспекте Валерия Лобановского.
На левом берегу осложнения движения заметны в сторону правого берега проспектами Николая Бажана, Соборности, Романа Шухевича и Броварским проспектом.
Дополнение
По прогнозу синоптиков, в понедельник, 22 марта, в западных, днем и в северных и местами центральных областях ожидается небольшой мокрый снег, в Карпатах умеренный снег, в южной части дождь и мокрый снег, на остальной территории без осадков. Ветер западный, юго-западный, в южной части - восточный, 7-12 м/с, в Украине, кроме восточных областей, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° мороза; днем 3-8° тепла, в западных и северных областях 0-5° тепла.