Робочий тиждень у столиці розпочався із заторів

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Станом на 8:05 на дорогах Києва помітне ускладнення руху. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Деталі

Затори утворилися на проспектах Валерія Лобановського, Голосіївському, Перемоги, Любомира Гузара, на вулицях Жилянській, Борщагівській, Миколи Голего, Вадима Гетьмана.

Окрім того, було ускладнено рух вулицями Павла Скоропадського, Січових Стрільців, Юрія Іллєнка, Університетською, Олени Теліги.

На лівому березі рух було ускладнено на Броварському проспекті, проспектах Юрія Гагаріна, Соборності, Визволителів, Миколи Бажана та на Дарницькому шосе.

Рух на мостах - Північному, Південному, Дарницькому та Патона - ускладнено в напрямку правого берега. На мосту Метро помітне незначне ускладнення руху в напрямку правого берега.

Доповнення

В Україні температура повітря у понеділок, 15 березня, сягатиме 14 градусів тепла вдень, утім, уже в наступні дні стане прохолодніше.

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