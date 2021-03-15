Рабочая неделя в столице началась с пробок
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. По состоянию на 8:05 на дорогах Киева заметно осложнение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Детали
Пробки образовались на проспектах Валерия Лобановского, Голосеевском, Победы, Любомира Гузара, на улицах Жилянской, Борщаговской, Николая Голего, Вадима Гетьмана.
Кроме того, было затруднено движение по улицам Павла Скоропадского, Сечевых Стрельцов, Юрия Ильенко, Университетской, Елены Телиги.
На левом берегу движение было затруднено на Броварском проспекте, проспектах Юрия Гагарина, Соборности, Освободителей, Бажана и на Дарницком шоссе.
Движение на мостах - Северном, Южном, Дарницком и Патона - затруднено в направлении правого берега. На мосту Метро заметно незначительное затруднение движения в направлении правого берега.
Дополнение
В Украине температура воздуха в понедельник, 15 марта, достигнет 14 градусов тепла днем, впрочем, уже в последующие дни станет прохладнее.