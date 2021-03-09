Робочий тиждень у столиці розпочався із заторів

Деталі

Рух на всіх мостах, а саме — Північному, Південному, Дарницькому, Патона та Метро, ускладнено в напрямку правого берега.

На правому березі Києва частково ускладнено рух вулицями Набережно-Хрещатицька, Набережно-Рибальська, на проспектах Героїв Сталінграда, Степана Бандери, вулицях Богатирська, Вишгородська, Семена Скляренка, Олени Теліги, Січових Стрільців, Щусєва, Стеценка, Івана Виговського.

Затори утворилися на проспекті Перемоги, вулицях В’ячеслава Чорновола, Борщагівська, Вадима Гетьмана, проспекті Любомира Гузара, Валерія Лобановського, Повітрофлотському проспекті, вулицях Короленківська, Миколи Грінченка.

На лівому березі ускладнення руху помітні у бік правого берега проспектами Миколи Бажана, Соборності, Романа Шухевича та Броварським проспектом, Дарницьким шосе. Частково ускладнено рух вулицею Центральна, Дарницькою площею, проспектом Визволителів, вулицею Миропільська.

Доповнення

Як повідомляв УНН, по Україні у вівторок, 9 березня, - без істотних опадів, температура знизиться до попередніх значень, після незначного потепління 8 березня.

На дорогах країни, окрім півдня, місцями ожеледиця.