Рабочая неделя в столице началась с пробок
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. По состоянию на 8:15 вторника, 9 марта, на нескольких мостах и улицах Киева образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Детали
Движение на всех мостах, а именно - Северном, Южном, Дарницком, Патона и Метро, затруднено в направлении правого берега.
На правом берегу Киева частично затруднено движение по улицам Набережно-Крещатицкая, Набережно-Рыбальская, на проспектах Героев Сталинграда, Степана Бандеры, улицах Богатырская, Вышгородская, Семена Скляренко, Елены Телиги, Сечевых Стрельцов, Щусева, Стеценко, Ивана Выговского.
Пробки образовались на проспекте Победы, улицах Вячеслава Черновола, Борщаговская, Вадима Гетьмана, проспекте Любомира Гузара, Валерия Лобановского, Воздухофлотском проспекте, улицах Короленковская, Николая Гринченко.
На левом берегу осложнения движения заметны в сторону правого берега проспектами Николая Бажана, Соборности, Романа Шухевича и Броварским проспектом, Дарницким шоссе. Частично затруднено движение по улице Центральная, Дарницкой площадью, проспектом Освободителей, улицей Миропольская.
Дополнение
Как сообщал УНН, по Украине во вторник, 9 марта, - без существенных осадков, температура снизится до предыдущих значений, после незначительного потепления 8 марта.
На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица.