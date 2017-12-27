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Робоча група працює над "мовною" статтею у законопроекті про загальну середню освіту - Гриневич

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. Робоча група при Міністерстві освіти і науки працює над розробкою законопроекту про загальну середню освіту, зокрема щодо імплементації "мовної" статті. Про це сьогодні сказала на прес-конференції міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, передає кореспондент УНН.

Робоча група працює над "мовною" статтею у законопроекті про загальну середню освіту - Гриневич

“Зараз працює робоча група. Ми створили таку групу фахівців, які займаються розробкою закону про загальну середню освіту, в тому числі, в цій частині (щодо імплементації „мовної“ статті — ред.). В першу чергу, ми орієнтуємося, щоб ми змогли цією статтею в законі зберегти дух закону про освіту, а цей дух полягає в стрижневій ідеї, що всі випускники шкіл України повинні вільно володіти державною мовою. При цьому вони можуть так само навчатися і частково рідною мовою”, — наголосила міністр.

Потім, за словами Л.Гриневич, коли проект закону про загальну середню освіту буде розроблений, його буде оприлюднено для громадського обговорення і відбуватимуться консультації з освітянською громадою, представниками нацменшин.

“Для нас важливо, щоб ця стаття закону про загальну середню освіту стала теж можливою імплементацією рекомендацій Венеційської комісії. Саме через цю статтю ми можемо ці рекомендації імплементувати”, — зазначила міністр.

Як повідомляв УНН, Венеційська комісія не підтримала звинувачення Угорщини щодо мовної статті українського закону “Про освіту”.

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