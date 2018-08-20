Рівень заторів у столиці оцінюється у 7 балів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. В Києві рівень вечірніх заторів досяг позначки в 7 балів. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сервісу Google-карти.
Так, рух ускладнений в центральній частині Києва, через проведення репетиції параду на честь Дня Незалежності України, де перекриті вулиця Хрещатик, а також в районі станцій метро, “Університет”, “Театральна”, “Золоті ворота”, “Хрещатик”, “Площа Льва Толстого” та “Майдан Незалежності”.
Затори є на проспектах Перемоги (від центру і до станції метро “Університет”), , вулицях Велика Житомирська, В’ячеслава Чорновола, , Богдана Хмельницького, Владимирська, бульварі Лесі Українки (в бік центру), на Подолі (майже всі вулиці які перетинають Нижній Вал та Верхній Вал), Велика Васильківська та всіх прилеглих до них вулицях.
Також, затори на вулицях Олени Теліги (в бік метро “Почайна”), Набережно-Рибальскій та Набережно-Хрещатицький Набережному шосе, Євгена Коновальця та Прорізній.
Нагадаємо, правоохоронці перекрили столичну вулицю Хрещатик через проведення репетиції параду на честь Дня Незалежності України.