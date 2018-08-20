Уровень пробок в столице оценивается в 7 баллов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. В Киеве уровень вечерних пробок достиг отметки в 7 баллов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сервиса Google-карты.
Так, движение затруднено в центральной части Киева, из-за проведения репетиции парада в честь Дня Независимости Украины, где перекрыты улица Крещатик, а также в районе станций метро, "Университет", "Театральная", "Золотые ворота", "Крещатик", "Площадь Льва Толстого" и "Майдан Независимости".
Пробки есть на проспектах Победы (от центра и до станции метро "Университет"), улицах Большая Житомирская, Вячеслава Черновола, Богдана Хмельницкого, Владимирской, бульвару Леси Украинский (в сторону центра), на Подоле (почти все улицы пересекающих Нижний Вал и Верхний Вал), Большая Васильковская и всех прилегающих к ним улицах.
Также, пробки на улицах Елены Телиги (в сторону метро "Почайна"), Набережно-Рыбальская и Набережно-Крещатицкая Набережном шоссе, Евгения Коновальца и Прорезной.
Напомним, правоохранители перекрыли столичную улицу Крещатик через проведение репетиции парада в честь Дня Независимости Украины.